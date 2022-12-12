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Кулаков Федор Герасимович

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Место рождения

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кулаков Герасим Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кулаков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Калуженок Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна

Беловодка, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Ирина Семеновна

Смерть
1945
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