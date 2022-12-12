Кулаков Федор Герасимович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Кулаков Герасим Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кулаков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Калуженок Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна
Беловодка, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кулакова Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Ирина Семеновна
Смерть
1945