Брей Георгий (Джордж Вальтер Вильям) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брей Георгий (Джордж Вальтер Вильям) Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

01.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лондон
Смерть
01.09.1954
Лондон
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