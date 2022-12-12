Брей Георгий (Джордж Вальтер Вильям) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти01.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1921
Место жительства
Неизвестно
Лондон
Смерть
01.09.1954
Лондон