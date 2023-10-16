Моругин Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Мать: Мария Петрова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Моругина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Моругин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Моругина Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Моругин Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Моругина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Моругина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно