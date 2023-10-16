Моругин Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоругин Алексей Егорович

Моругин Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Мать: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Моругина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Моругин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Моругина Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Моругин Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Моругина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Моругина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Моругина Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моругина Любовь Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close