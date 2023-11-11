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Кувшинов Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
12.06.1978

Дочь: Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
10.09.1982

Дочь: Кувшинова-Гаврилова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

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