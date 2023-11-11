Кувшинов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1978
Дочь: Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
10.09.1982
Дочь: Кувшинова-Гаврилова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна