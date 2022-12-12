Бабалян (Оганесян) Наира Арутюновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабалян (Оганесян) Наира Арутюновна

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Место рождения

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО

Дата рождения

13.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1952

Отец: Оганесян Арутюн Григорьевич

Мать: Оганесян Нахшун Мухановна

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Бракосочетание
03.03.1970

Муж: Бабалян Сергей Александрович

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
21.06.1971

Дочь: Бабалян Римма Сергеевна

Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1972

Дочь: Мартиросян Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.09.1980

Дочь: Бабалян Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
25.12.1983

Сын: Бабалян Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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