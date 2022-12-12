Бабалян (Оганесян) Наира Арутюновна
Место рождениясело Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Дата рождения13.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1952
село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Бракосочетание
03.03.1970
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
21.06.1971
Дочь: Бабалян Римма Сергеевна
Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович
Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1972
Дочь: Мартиросян Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1980
Дочь: Бабалян Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1983
Отец ребёнка: Бабалян Сергей Александрович