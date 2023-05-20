Куприна Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприна Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкова Куприна Мария Семеновна

Отец ребёнка: Куприн Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варенова Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Куприн Семен Петрович

Смерть
Неизвестно

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