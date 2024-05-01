Шехирева (Пынина) Харитиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиМежду 1738 и 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1738 и 1749
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Кучина (Шехирева) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Шехирев Алексей Никитич