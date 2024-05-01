Шехирева (Пынина) Харитиния Ивановна Около 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Пынина) Харитиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Между 1738 и 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1738 и 1749
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Кучина (Шехирева) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Шехирев Алексей Никитич

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