Дорохина Евфросиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Евфросиния Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорохин Алексей Федорович

Мать: Дорохина Агафия

Восприемник
19.10.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 страница 38, запись 122 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Евфросиния Алексеева Дарохина
Смерть
Неизвестно

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