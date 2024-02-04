Дорохина Евфросиния Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорохин Алексей Федорович
Мать: Дорохина Агафия
Восприемник
19.10.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 страница 38, запись 122 вопр-к крестьянин Прохор Николаев Белых воспр-ца крестьянская дочь девица Евфросиния Алексеева Дарохина
Смерть
Неизвестно