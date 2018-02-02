Колесова Василиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Василиса Александровна

Колесова Василиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2018

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2018

Отец: Колесов Александр Михайлович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close