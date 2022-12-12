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Минликай Гисметулла

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гисметулла Исмагил

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минливафа Минликай

Мать ребёнка: Самига Нигаметулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Минсула Минликай

Мать ребёнка: Самига Нигаметулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Агильулла Минликай

Мать ребёнка: Мавгузя Фазулла

Каркали, Ленингорский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Минлиземала Минликай

Мать ребёнка: Самига Нигаметулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хуснулла Минликай

Мать ребёнка: Мавгузя Фазулла

Каркали, Республика Татарстан, Лениногорский район
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Минлисафа Минликай

Мать ребёнка: Самига Нигаметулла

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавгузя Фазулла

2-я жена Миникая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самига Нигаметулла

1-я жена Миникая
Смерть
Неизвестно
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