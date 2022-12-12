Минликай Гисметулла
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Гисметулла Исмагил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минливафа Минликай
Мать ребёнка: Самига Нигаметулла
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Минсула Минликай
Мать ребёнка: Самига Нигаметулла
Рождение ребёнка
1849
Сын: Агильулла Минликай
Мать ребёнка: Мавгузя Фазулла
Каркали, Ленингорский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Минлиземала Минликай
Мать ребёнка: Самига Нигаметулла
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хуснулла Минликай
Мать ребёнка: Мавгузя Фазулла
Каркали, Республика Татарстан, Лениногорский район
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Минлисафа Минликай
Мать ребёнка: Самига Нигаметулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавгузя Фазулла
2-я жена Миникая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самига Нигаметулла
1-я жена Миникая
Смерть
Неизвестно