Шелепень (Бубенкова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепень (Бубенкова) Любовь Яковлевна

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Место рождения

Беларусь, с.Докучино

Дата рождения

05.05.1931

Дата смерти

15.01.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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1959 г.р.
1960 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931

Отец: Бубенков Яков Андреевич

Мать: Бубенкова Клавдия Корнеевна

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
27.06.1959

Сын: Шелепень Александр

Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Шелепень Михаил

Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
18.09.1963

Сын: Шелепень Анатолий

Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепень Дмитрий

Смерть
15.01.2003
Беларусь, с.Докучино
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино
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