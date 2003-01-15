Шелепень (Бубенкова) Любовь Яковлевна
Место рожденияБеларусь, с.Докучино
Дата рождения05.05.1931
Дата смерти15.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
18.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
27.06.1959
Сын: Шелепень Александр
Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
22.06.1960
Сын: Шелепень Михаил
Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
18.09.1963
Сын: Шелепень Анатолий
Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелепень Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелепень Дмитрий
Смерть
15.01.2003
Беларусь, с.Докучино
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино