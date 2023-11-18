Никифоров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939
Отец: Никифоров василий иванович
Мать: Никифорова прасковья
Рождение ребёнка
03.01.1963
Сын: Никифоров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Никифорова Тамара дмитриевна
Рождение ребёнка
25.03.1970
Дочь: Никифорова лада николаевна
Мать ребёнка: Никифорова Тамара дмитриевна
Смерть
Неизвестно