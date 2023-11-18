Никифоров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939

Отец: Никифоров василий иванович

Мать: Никифорова прасковья

Рождение ребёнка
03.01.1963

Сын: Никифоров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Никифорова Тамара дмитриевна

Рождение ребёнка
25.03.1970

Дочь: Никифорова лада николаевна

Мать ребёнка: Никифорова Тамара дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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