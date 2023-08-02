Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Соломахина (Фурсова) Марья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Федор Сафонович

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Фурсова) Аксинья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Фурсова) Авдотья Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Фурсова) Арина Сафоновна

Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1790

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