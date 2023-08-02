Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Соломахина (Фурсова) Марья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Фурсова) Аксинья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Фурсова) Авдотья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Фурсова) Арина Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Смерть
1790