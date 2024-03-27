Васильева (Агапова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агапов Никита Лазаревич
Мать: Агапова (Макарова) Мария
Рождение ребёнка
24.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
03.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 2000