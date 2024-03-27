Васильева (Агапова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Агапова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов Никита Лазаревич

Мать: Агапова (Макарова) Мария

Рождение ребёнка
24.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Рождение ребёнка
03.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 2000

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