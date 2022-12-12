Маурус (Краунус) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1893
Дата смерти21.12.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893
Отец: Краунус Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1923
Отец ребёнка: Маурус Василий
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Веденское