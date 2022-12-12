Маурус (Краунус) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маурус (Краунус) Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1893

Дата смерти

21.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893

Отец: Краунус Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1923

Сын: Маурус Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Маурус Василий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Веденское
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