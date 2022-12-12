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Кошеваров Макар Петрович

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Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Кошеваров Петр Иванович

Мать: не указана

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кашеваров Филипп Макарович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кашеваров Григорий Макарович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
РС 1834 Троицкий завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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