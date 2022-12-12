Кошеваров Макар Петрович
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: Кошеваров Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кашеваров Филипп Макарович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кашеваров Григорий Макарович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
РС 1834 Троицкий завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно