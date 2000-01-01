Шумило Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумило Гаврила Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумило Владимир Васильевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумило Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак крови