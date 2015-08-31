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Спасский Кирилл Алексеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

31.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2015

Отец: Спасский Алексей Сергеевич

Мать: Спасская Светлана Анатольевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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