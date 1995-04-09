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Востренкова Карина Владимировна
Востренкова Карина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1995
Пол
Женский
Отец
Востренков Владимир Викторович
Мать
Магдалинская (Насырова) Ирина Сергеевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1995
Отец:
Востренков Владимир Викторович
Мать:
Магдалинская Ирина Сергеевна
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