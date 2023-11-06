Княжанский Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княжанский Максим
Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княжанский Валерий
Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга
Бракосочетание
28.02.1997
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга