Княжанский Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжанский Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княжанский Максим

Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княжанский Валерий

Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга

Бракосочетание
28.02.1997

Жена: Княжанская (Омарова) Ольга

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжанская (Омарова) Ольга

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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