Романова Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1885
Сын: Романов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1885
Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1887
Дочь: (Романова) Неонила Семёновна
Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич
Смерть
Неизвестно