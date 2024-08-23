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Романова Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Семён Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Романов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Романов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1887

Дочь: (Романова) Неонила Семёновна

Отец ребёнка: Романов Семён Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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