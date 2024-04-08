Соловьев Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курапова (Соловьева) Марина

Мать ребёнка: Соловьева (Ефимова) Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Павел

Мать ребёнка: Соловьева (Ефимова) Олимпиада Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Ефимова) Олимпиада Ивановна

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