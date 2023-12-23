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I Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1672

Дата смерти

08.02.1725

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1672

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Нарышкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
18.02.1690

Сын: Романов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лопухина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1708

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Евдокия Федоровна

Смерть
08.02.1725
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