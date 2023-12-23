I Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1672
Дата смерти08.02.1725
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1672
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1690
Мать ребёнка: Лопухина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1708
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Михайлова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1725