Усова галина александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Усов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Усов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемякина марина Александровна
Отец ребёнка: Усов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Александр