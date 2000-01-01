Усова галина александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова галина александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чертова евдокия семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Усов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Усов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина марина Александровна

Отец ребёнка: Усов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Александр

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