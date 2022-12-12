Чумак Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумак Никифор

Чумак Никифор

avatar

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чумак Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Чумак ?

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чумак Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Чумак ?

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумак Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Чумак ?

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумак ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close