Чумак Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чумак Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Чумак ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чумак Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Чумак ?
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Чумак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумак ?
Смерть
Неизвестно