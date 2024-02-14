Нуриев Рагиб Абузярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриев Рагиб Абузярович

Место рождения

д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

29.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925

Отец: Нуриев Абузяр Нуриевич

Мать: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гилязова) Муслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гилязова) Муслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гилязова) Муслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гилязова) Муслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гилязова) Муслима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гилязова) Муслима

Военная награда
Неизвестно
Нуриев Рагиб Абузарович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Белобашка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: СПП Раменского ГВК Прибыл в часть: 06.11.1943 Откуда прибыл: Орехово-Зуевский ГВК, Московская обл., г. Орехово-Зуево Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: СПП Раменского ГВК Опись ист. информации: 568877 Дело ист. информации: 39
Нуриев Рагиб Абузярович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Беловоложка. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно

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