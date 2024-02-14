Нуриев Рагиб Абузярович
Место рожденияд.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения29.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925
Отец: Нуриев Абузяр Нуриевич
Мать: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гилязова) Муслима
Военная награда
Неизвестно
Нуриев Рагиб Абузарович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Белобашка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: СПП Раменского ГВК Прибыл в часть: 06.11.1943 Откуда прибыл: Орехово-Зуевский ГВК, Московская обл., г. Орехово-Зуево Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: СПП Раменского ГВК Опись ист. информации: 568877 Дело ист. информации: 39
Нуриев Рагиб Абузярович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Беловоложка. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно