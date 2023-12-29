Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти16.05.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Багдашкина) Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Багдашкин Яков Павлов
Рождение ребёнка
13.09.1831
Сын: Багдашкин Корнелий Яковлев
Отец ребёнка: Багдашкин Яков Павлов
Смерть
16.05.1861