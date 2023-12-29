Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

16.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кашаев Евдоким Александров

Мать: Кашаева Пелагея Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Багдашкина) Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Багдашкин Яков Павлов

Рождение ребёнка
13.09.1831

Сын: Багдашкин Корнелий Яковлев

Отец ребёнка: Багдашкин Яков Павлов

Смерть
16.05.1861

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