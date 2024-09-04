Мачнева (Лопухина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева (Лопухина) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лопухин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Сын: Мачнев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
03.05.1850

Сын: Мачнев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
27.05.1853 ст.

Сын: Мачнев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
21.08.1856

Сын: Мачнев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
21.08.1856 ст.

Сын: Мачнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
05.07.1859 ст.

Сын: Мачнев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович

Смерть
20.05.1880

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