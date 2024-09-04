Мачнева (Лопухина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти20.05.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лопухин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
03.05.1850
Сын: Мачнев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
27.05.1853 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
21.08.1856
Сын: Мачнев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
21.08.1856 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
05.07.1859 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Дмитрий Стефанович
Смерть
20.05.1880