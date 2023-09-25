Гладков Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти11.05.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.05.1914
Рождение
01.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Газоэлектро сварщик
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1962
Дочь: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Гладкова (Лавелина) Нина Антоновна