Гладков Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладков Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

11.05.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.05.1914
Рождение
01.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Газоэлектро сварщик
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1962

Дочь: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Гладкова (Лавелина) Нина Антоновна

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