Мирюгина (Медведева) Анна Андреевна
Место рожденияд.Терехино Уватского района
Дата рождения08.04.1914
Дата смерти02.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1935
Дочь: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Мирюгин Александр Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирюгин Александр Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич
Бракосочетание
03.03.1952
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Силиверстов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич
Смерть
02.04.1986