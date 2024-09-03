Мирюгина (Медведева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирюгина (Медведева) Анна Андреевна

Место рождения

д.Терехино Уватского района

Дата рождения

08.04.1914

Дата смерти

02.04.1986

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1923 г.р.
1909 г.р.

Дети

1935 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
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Рождение
08.04.1914

Отец: Медведев Андрей Михайлович

Мать: Медведева (Медведева) Елизавета Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирюгин Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1935

Дочь: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Мирюгин Александр Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирюгин Александр Федорович

Рождение ребёнка
06.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич

Бракосочетание
03.03.1952

Муж: Силиверстов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Силиверстов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
22.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силиверстов Яков Григорьевич

Смерть
02.04.1986

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