Милованова (Юдина) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Трофим Иванович

Мать: Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Милованов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Виктор

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Милованов Николай Викторович

Отец ребёнка: Милованов Виктор

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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