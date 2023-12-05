Милованова (Юдина) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Милованов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милованов Виктор
Рождение ребёнка
15.04.1954
Сын: Милованов Николай Викторович
Отец ребёнка: Милованов Виктор
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно