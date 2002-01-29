Свиридов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1926
Дата смерти29.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1949
Дочь: Свиридова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Свиридова (Фомина) Нина Петровна
Рождение ребёнка
25.08.1955
Сын: Свиридов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Свиридова (Фомина) Нина Петровна
Смерть
29.01.2002