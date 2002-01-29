Свиридов Василий Егорович 29.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Василий Егорович

Свиридов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1926

Дата смерти

29.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова- Тамара Александровна

Рождение ребёнка
14.02.1949

Дочь: Свиридова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Свиридова (Фомина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1955

Сын: Свиридов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Свиридова (Фомина) Нина Петровна

Смерть
29.01.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.