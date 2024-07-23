Шарипов Габдулхаким Курбангалиевич
Место рожденияТятер-Арасланово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимкулова (Шарипова) Сабиля Габдулхакимовна
Мать ребёнка: Шарипова Минзифа Миннибаевна
Смерть
Неизвестно