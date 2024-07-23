Шарипов Габдулхаким Курбангалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Габдулхаким Курбангалиевич

Место рождения

Тятер-Арасланово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Минзифа Миннибаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимкулова (Шарипова) Сабиля Габдулхакимовна

Мать ребёнка: Шарипова Минзифа Миннибаевна

Смерть
Неизвестно

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