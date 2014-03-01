Довгань Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгань Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.03.2014
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