Жвирблис Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Жвирблис Артем Владимирович
Отец ребёнка: Жвирблис Владимир Витофтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирблис Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Жвирблис Владимир Витофтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жвирблис Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Жвирблис Владимир Витофтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирблис Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Жвирблис Владимир Витофтович
Смерть
Неизвестно