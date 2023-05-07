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Ковтун Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984

Отец: Ковтун Александр Владимирович

Мать: Ковтун Елена Хаброхмановна

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