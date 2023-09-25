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Гавриков Петр Владимирович

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

22.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988

Отец: Гавриков Владимир Николаевич

Мать: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
17.02.2014

Сын: Гавриков Евгений Петрович

Мать ребёнка: Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
13.04.2018

Дочь: Гаврикова Валерия Петровна

Мать ребёнка: Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна

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