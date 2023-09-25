Гавриков Петр Владимирович
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения22.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.2014
Сын: Гавриков Евгений Петрович
Мать ребёнка: Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
13.04.2018
Дочь: Гаврикова Валерия Петровна
Мать ребёнка: Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна