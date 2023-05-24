Маликина Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маликина Маринв Миньевна
Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно