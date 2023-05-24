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Маликина Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Мин Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Маликин Федор Миньевич

Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Маликин Петр Миньевич

Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Маликин Николай Миньевич

Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Маликин Калина Миньевич

Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маликина Маринв Миньевна

Отец ребёнка: Маликин Мин Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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