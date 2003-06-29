Гусева Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1909

Дата смерти

29.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1934 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Цаплинова Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1937

Сын: Гусев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1939

Сын: Гусев Николай Петрович

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1941

Дочь: Царёва Галина Петровна

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
?.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1952

Дочь: Мышина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1958

Сын: Гусев Василий Петрович

Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев (елагин) Пётр Васильевич

Смерть
29.12.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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