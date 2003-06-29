Гусева Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1909
Дата смерти29.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Цаплинова Юлия Яковлевна
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1937
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1939
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1941
Дочь: Царёва Галина Петровна
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1944
Рождение ребёнка
05.02.1946
Рождение ребёнка
?.09.1949
Рождение ребёнка
04.03.1952
Дочь: Мышина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1955
Рождение ребёнка
08.09.1958
Отец ребёнка: Гусев (елагин) Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область