Алгазина Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Алгазина Анисья Макаровна
Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Алгазина Авдотья Макаровна
Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Алгазин Акинфей Макарович
Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич
Смерть
Неизвестно