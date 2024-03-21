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Алгазина Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Макар Матвеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Алгазина Анисья Макаровна

Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Алгазина Авдотья Макаровна

Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Алгазин Акинфей Макарович

Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алгазин Лукьян Макарович

Отец ребёнка: Алгазин Макар Матвеевич

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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