Кузнецов Евсей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Кузнецова Пелагея Евсеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Кузнецов Прокопий Евсеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева
в 1897г владелец дегтярного заведения
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Гордеева
Смерть
Неизвестно