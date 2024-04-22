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Кузнецов Евсей Григорьевич

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Кузнецов Григорий Трофимович

Мать: Кузнецова Лукерья Игнатьевна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Кузнецова Пелагея Евсеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Кузнецов Прокопий Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Кузнецов Исай Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
в 1897г владелец дегтярного заведения
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Кузнецов Федор Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Гордеева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Гордеева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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