Рубезов Алексей Алексеевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубезов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

30.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Рубезов Алексей Васильевич

Мать: Рубезова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрусталева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубезова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубезова Валентина

Смерть
30.06.2002

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