Рубезов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти30.06.2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Рубезов Алексей Васильевич
Мать: Рубезова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрусталева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубезова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубезова Валентина
Смерть
30.06.2002