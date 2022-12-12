Малышев Александр Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сизова Екатерина Андреевна
Мироновка, Київська область
Развод
Около 1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986