Малышев Александр Касьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Александр Касьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизова Екатерина Андреевна

Мироновка, Київська область
Развод
Около 1968

Жена: Сизова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Екатерина Андреевна

Смерть
1986
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