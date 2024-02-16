Козлова (Романенко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Романенко) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Николай Данилович

Мать: Романенко Анна Калиновка

Рождение ребёнка
24.08.1952

Дочь: Грязнова Лариса Фёдоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.05.1956

Дочь: Хлебородова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Сергеевич

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