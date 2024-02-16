Козлова (Романенко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1952
Дочь: Грязнова Лариса Фёдоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.1956
Дочь: Хлебородова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Федор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно