Зорин Сергей Павлович
Место рождения-
Дата рождения30.08.1931
Дата смерти08.11.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1931
Отец: Зорин Павел Николаевич
Мать: Зорина Зоя Николаевна
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Рождение ребёнка
08.03.1956
Мать ребёнка: Зорина Рената Юлиевна
г. Шарья, Костромской обл.
Запись акта №67
Смерть
08.11.1995
Московская область г. Лобня
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность.