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Зорин Сергей Павлович

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Место рождения

-

Дата рождения

30.08.1931

Дата смерти

08.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1931

Отец: Зорин Павел Николаевич

Мать: Зорина Зоя Николаевна

-
Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Зорин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Рената Юлиевна

г. Шарья, Костромской обл.
Запись акта №67
Смерть
08.11.1995
Московская область г. Лобня
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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