Лысенко (Чупрова) Ирина Александровна
женский, родилась 28.11.1968
ОтецЧупров Александр Александрович05.04.1942 г.р.
МатьЧупрова (Марохина) Галина Николаевна20.11.1944 г.р.
Супруги
Дестунис Герасимос Василиос04.11.1968 г.р.
Дети
Дестуни Аггелики20.11.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.01.2002
Рождение ребёнка
20.11.2007
Дочь: Дестуни Аггелики
Отец ребёнка: Дестунис Герасимос Василиос