Лысенко (Чупрова) Ирина Александровна 28.11.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лысенко (Чупрова) Ирина Александровна

Автор
Г
Чупрова Г.

женский, родилась 28.11.1968

Отец
Чупров Александр Александрович05.04.1942 г.р.
Мать
Чупрова (Марохина) Галина Николаевна20.11.1944 г.р.
Супруги
Дестунис Герасимос Василиос04.11.1968 г.р.
Дети
Дестуни Аггелики20.11.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1968

Отец: Чупров Александр Александрович

Мать: Чупрова (Марохина) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.01.2002

Муж: Дестунис Герасимос Василиос

Рождение ребёнка
20.11.2007

Дочь: Дестуни Аггелики

Отец ребёнка: Дестунис Герасимос Василиос

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