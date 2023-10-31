Лейбович Анатолий Нахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907
Отец: Лейбович Нахим Элияшев
Мать: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лейбович Рахиль Анатольевна
Мать ребёнка: Лейбович Фельга Самуиловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Лейбович Альберт Анатольевич
Мать ребёнка: Лейбович Фельга Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941