Лейбович Анатолий Нахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбович Анатолий Нахимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907

Отец: Лейбович Нахим Элияшев

Мать: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лейбович Рахиль Анатольевна

Мать ребёнка: Лейбович Фельга Самуиловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лейбович Альберт Анатольевич

Мать ребёнка: Лейбович Фельга Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейбович Фельга Самуиловна

Смерть
1941
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