Салиха
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шарипов Калгуль
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шарипов Мухаметкул
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шарипов Мухаметгали
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишалин Шарип
Смерть
Неизвестно