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Салиха

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шарипов Калгуль

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шарипов Мухаметкул

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шарипов Мухаметгали

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишалин Шарип

Смерть
Неизвестно
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