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Соколова (Барцова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

16.10.1889

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889

Отец: Барцов Григорй Васильевич

Мать: Барцова Александра Трофимовна

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
08.07.1907

Муж: Соколов Иван Михайлович

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.05.1922

Сын: Соколов Борис Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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