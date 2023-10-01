Соколова (Барцова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1889
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889
Бракосочетание
08.07.1907
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.05.1922
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область