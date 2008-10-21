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Липнягов Василий Алексеевич

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Место рождения

город Красноярск, Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Липнягов Алексей

Мать: Липнягова Анна

город Красноярск, Россия
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

Россия, Хабаровский край, село Полино Осипенко
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

Военная служба
29.06.1943
Охотский район Хабаровского края
Образование
Неизвестно
геолог
Образование
Неизвестно
реальное (ремесленное) училище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

По первому браку - Липнягова, по второму браку - Немерцева. Похоронена под фамилий Немерцева.
Смерть
18.08.1944
Латвийская ССР
Причина смерти: На войне
Похороны
?.09.1944
Латвийская ССР, Мадонский уезд, Рубэне
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