Липнягов Василий Алексеевич
Место рождениягород Красноярск, Россия
Дата рождения1904
Дата смерти18.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Липнягов Алексей
Мать: Липнягова Анна
город Красноярск, Россия
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.05.1934
Россия, Хабаровский край, село Полино Осипенко
Рождение ребёнка
1937
Военная служба
29.06.1943
Охотский район Хабаровского края
Образование
Неизвестно
геолог
Образование
Неизвестно
реальное (ремесленное) училище
Бракосочетание
Неизвестно
По первому браку - Липнягова, по второму браку - Немерцева. Похоронена под фамилий Немерцева.
Смерть
18.08.1944
Латвийская ССР
Причина смерти: На войне
Похороны
?.09.1944
Латвийская ССР, Мадонский уезд, Рубэне